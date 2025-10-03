Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 03.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.485,47 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,32 %, Brenntag +1,42 %, Merck +1,17 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,10 %, Infineon Technologies -1,02 %, Siemens Energy -0,97 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.099,14 PKT und steigt um +1,06 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,56 %, Nemetschek +3,00 %, RENK Group +2,71 %
Flop-Werte: IONOS Group -4,52 %, AIXTRON -0,66 %, Stroeer -0,60 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.749,19 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,56 %, Nemetschek +3,00 %, Nagarro +1,40 %
Flop-Werte: IONOS Group -4,52 %, Elmos Semiconductor -1,65 %, Jenoptik -1,31 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.659,30 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: argenx +1,26 %, Enel +1,08 %, Banco Santander +1,06 %
Flop-Werte: ASML Holding -1,12 %, Deutsche Boerse -1,10 %, Air Liquide -1,10 %
Der ATX steht bei 4.761,58 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +7,30 %, STRABAG +1,27 %, OMV +1,22 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,73 %, Lenzing -0,59 %, Wienerberger -0,32 %
Der SMI steht aktuell (10:00:05) bei 12.499,42 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: Roche Holding +1,40 %, Novartis +0,90 %, Partners Group Holding +0,68 %
Flop-Werte: Holcim -1,21 %, Geberit -1,02 %, Nestle -0,46 %
Der CAC 40 steht bei 8.086,80 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Kering +1,00 %, Airbus +0,94 %, Societe Generale +0,93 %
Flop-Werte: Air Liquide -1,10 %, LEGRAND -0,63 %, DANONE -0,62 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.719,40 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,99 %, Getinge (B) +1,85 %, Alfa Laval +1,38 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -0,08 %, Essity Registered (B) +0,09 %, Nordea Bank Abp +0,11 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.110,00 PKT und gewinnt bisher +2,40 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,50 %, Piraeus Port Authority +1,20 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,07 %
Flop-Werte: Public Power -0,77 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,53 %, Jumbo -0,41 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.