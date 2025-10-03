    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 03.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 24.485,47 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: Commerzbank +2,32 %, Brenntag +1,42 %, Merck +1,17 %
    Flop-Werte: Deutsche Boerse -1,10 %, Infineon Technologies -1,02 %, Siemens Energy -0,97 %

    Der MDAX bewegt sich bei 31.099,14 PKT und steigt um +1,06 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +3,56 %, Nemetschek +3,00 %, RENK Group +2,71 %
    Flop-Werte: IONOS Group -4,52 %, AIXTRON -0,66 %, Stroeer -0,60 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.749,19 PKT und steigt um +0,43 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +3,56 %, Nemetschek +3,00 %, Nagarro +1,40 %
    Flop-Werte: IONOS Group -4,52 %, Elmos Semiconductor -1,65 %, Jenoptik -1,31 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.659,30 PKT und steigt um +0,07 %.
    Top-Werte: argenx +1,26 %, Enel +1,08 %, Banco Santander +1,06 %
    Flop-Werte: ASML Holding -1,12 %, Deutsche Boerse -1,10 %, Air Liquide -1,10 %

    Der ATX steht bei 4.761,58 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.
    Top-Werte: Raiffeisen Bank International +7,30 %, STRABAG +1,27 %, OMV +1,22 %
    Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,73 %, Lenzing -0,59 %, Wienerberger -0,32 %

    Der SMI steht aktuell (10:00:05) bei 12.499,42 PKT und steigt um +0,43 %.
    Top-Werte: Roche Holding +1,40 %, Novartis +0,90 %, Partners Group Holding +0,68 %
    Flop-Werte: Holcim -1,21 %, Geberit -1,02 %, Nestle -0,46 %

    Der CAC 40 steht bei 8.086,80 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
    Top-Werte: Kering +1,00 %, Airbus +0,94 %, Societe Generale +0,93 %
    Flop-Werte: Air Liquide -1,10 %, LEGRAND -0,63 %, DANONE -0,62 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.719,40 PKT und steigt um +0,26 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,99 %, Getinge (B) +1,85 %, Alfa Laval +1,38 %
    Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -0,08 %, Essity Registered (B) +0,09 %, Nordea Bank Abp +0,11 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.110,00 PKT und gewinnt bisher +2,40 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,50 %, Piraeus Port Authority +1,20 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,07 %
    Flop-Werte: Public Power -0,77 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,53 %, Jumbo -0,41 %



    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
