    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Grenke auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei saisonal ohnehin eher schwach, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Wachstumsrückgang im Neugeschäft des Leasinganbieters. Die Jahresziele hält Sun für erreichbar./ag/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 16,88EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 09:57 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Mengxian Sun
    Analysiertes Unternehmen: Grenke
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 22
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



