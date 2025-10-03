Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Technotrans: Mit klarem Fokus zurück auf Wachstumskurs Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften von Traderfox bestellen möchte, gelangt …



