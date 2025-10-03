eine innovative Generation mineralischer Oberflächen mit Inlayr-Technologie

MADRID, 3. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cosentino , ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und dem Vertrieb innovativer Oberflächen für Architektur und Design, gibt die weltweite Markteinführung seiner neuen Mineraloberflächenmarke Éclos bekannt, die auf den Küchen- und Badezimmer-Arbeitsflächenmarkt ausgerichtet ist. Diese Markteinführung ist ein Meilenstein in der weltweiten Branche, da eine völlig neue Kategorie eingeführt wird: „Inlayered Mineral Surface" basierend auf der Inlayr Design-Technologie .

Éclos kombiniert überragende physikalische und mechanische Eigenschaften, ein 3D-integriertes Design und eine kristalline Siliziumdioxid-freie Zusammensetzung, während gleichzeitig mehr als 50 % recycelte Materialien enthalten sind. Diese Innovation unterstreicht das Engagement von Cosentino für Nachhaltigkeit und Sicherheit des Verarbeitungspersonals.

„Seit unserer Gründung haben wir uns verpflichtet, in puncto Innovation zu führen, anstatt Trends zu folgen. So wie wir es mit Silestone, Dekton und zuletzt mit der Hybriq+-Technologie für Silestone getan haben. Éclos stellt einen neuen Wendepunkt für unsere Branche dar, eine Entwicklung, die auf reale Marktbedürfnisse reagiert und die Zukunft vorwegnimmt", so Pilar Cosentino, CEO der Cosentino Group.

Wie Silestone im Jahr 1990 und Dekton im Jahr 2013 stellt Éclos einen Paradigmenwechsel in der Entwicklung von Oberflächen für Architektur und Design dar. Seine Entwicklung, an der 50 spezialisierte Forscher aus verschiedenen Bereichen beteiligt waren, erforderte mehr als 28.000 Stunden Forschung und mehr als 1.500 Stunden Tests, die hauptsächlich in den F&E- und Produktabteilungen des Unternehmens stattfanden.