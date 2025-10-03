SportOkay.com expandiert nach Slowenien - im Land der Radsportstars
Ljubljana/Innsbruck (ots) - SportOkay.com, einer der führenden europäischen
Online-Händler für alpine Sportartikel, startet offiziell seinen Online-Shop für
Slowenien. Nach den Markteintritten 2024 in Frankreich und Spanien sowie 2025 in
den Niederlanden setzt das Unternehmen seine kontinuierliche Expansion fort und
bietet ab sofort auch slowenischen Kundinnen und Kunden ein breites Sortiment an
hochwertigen Sportartikeln zu attraktiven Konditionen. Zum Start in Slowenien
bietet SportOkay.com 10% Einführungsrabatt zusätzlich auf fast das gesamte
Sortiment.
Technologie & Logistik mit Symbolkraft
Technologie & Logistik mit Symbolkraft
"Slowenien ist ein sportbegeistertes Land - Sommer wie Winter. Für uns ist es
daher ein logischer Schritt, hier mit SportOkay.com präsent zu sein", sagt CEO
Konrad Plankensteiner. "Unser Verpackungsroboter sorgt dafür, dass täglich
tausende Bestellungen schnell und effizient verpackt werden - und nun gehen
viele davon auch in ein Land, das für seine Rad- und Wintersporttradition
europaweit bekannt ist."
Breites Sortiment mit Radsport-Fokus
SportOkay.com überzeugt mit einem besonders starken Sortiment im Bereich
Radsport, Outdoor, Klettern, Running sowie im Skisport. Slowenien gilt als
Heimat einiger der weltbesten Radrennfahrer - Namen wie Tadej Pogacar oder
Primoz Roglic stehen stellvertretend für die enorme Popularität von Rennrad- und
Gravel-Sport. Radfahrerinnen und Radfahrer finden bei SportOkay.com eine große
Auswahl an Fahrrädern, Helmen, Funktionsbekleidung, Schuhen, Komponenten und
Zubehör. Insgesamt stehen über 400 Top-Marken zur Verfügung - ideal für alle,
die in einem Land mit Alpen, Adriaküste und Mittelgebirgen sportlich aktiv sind.
Sportnation Slowenien - Markt mit Potenzial
Slowenien gehört zu den sportaffinsten Ländern Europas: Rund 61% der Bevölkerung
regelmäßig Sport (slovenia.si) - von Skifahren über Wandern bis zum Radfahren.
Der slowenische Sportartikelmarkt ist auf ein jährliches Volumen von rund 500
Millionen Euro (Marktanalyst 6Wresearch) geschätzt und wächst stetig,
insbesondere im Onlinehandel. SportOkay.com will sich als relevanter Player
etablieren und den Kundinnen und Kunden in Slowenien mit schneller Lieferung,
fairen Preisen und erstklassigem Service eine attraktive Alternative bieten.
SportOkay.com Facts
SportOkay.com, mit Sitz in Innsbruck (Österreich), ist seit Ende 2013
erfolgreich im Online-Sportartikelhandel tätig. Als weltweit erster Online-Shop
bietet SportOkay.com eine innovative 3D-Produktdarstellung und vertreibt
Bekleidung, Schuhe und Sportausrüstung von über 400 führenden Marken. Mit einem
Jahresumsatz von über 35 Mio. Euro und 50 Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf
modernste Technologie: Im firmeneigenen Logistikzentrum sind 72 Roboter im
Einsatz, um effiziente Abläufe zu gewährleisten. Die Kunden bewerten
SportOkay.com auf "Trusted Shops" mit "Sehr gut" (4,8 von 5 Punkten). Computer
Bild hat SportOkay.com mehrfach als TOP SHOP ausgezeichnet.
Pressekontakt:
Pressekontakt
Konrad Plankensteiner
t +43 512 890588 0
mailto:media@sportokay.com
http://SportOkay.com
Sport Okay GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 5, 6020 Innsbruck
Österreich/Austria
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110966/6130621
OTS: Sport Okay GmbH
