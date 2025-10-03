    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    SportOkay.com expandiert nach Slowenien - im Land der Radsportstars

    Ljubljana/Innsbruck (ots) - SportOkay.com, einer der führenden europäischen
    Online-Händler für alpine Sportartikel, startet offiziell seinen Online-Shop für
    Slowenien. Nach den Markteintritten 2024 in Frankreich und Spanien sowie 2025 in
    den Niederlanden setzt das Unternehmen seine kontinuierliche Expansion fort und
    bietet ab sofort auch slowenischen Kundinnen und Kunden ein breites Sortiment an
    hochwertigen Sportartikeln zu attraktiven Konditionen. Zum Start in Slowenien
    bietet SportOkay.com 10% Einführungsrabatt zusätzlich auf fast das gesamte
    Sortiment.

    Technologie & Logistik mit Symbolkraft

    "Slowenien ist ein sportbegeistertes Land - Sommer wie Winter. Für uns ist es
    daher ein logischer Schritt, hier mit SportOkay.com präsent zu sein", sagt CEO
    Konrad Plankensteiner. "Unser Verpackungsroboter sorgt dafür, dass täglich
    tausende Bestellungen schnell und effizient verpackt werden - und nun gehen
    viele davon auch in ein Land, das für seine Rad- und Wintersporttradition
    europaweit bekannt ist."

    Breites Sortiment mit Radsport-Fokus

    SportOkay.com überzeugt mit einem besonders starken Sortiment im Bereich
    Radsport, Outdoor, Klettern, Running sowie im Skisport. Slowenien gilt als
    Heimat einiger der weltbesten Radrennfahrer - Namen wie Tadej Pogacar oder
    Primoz Roglic stehen stellvertretend für die enorme Popularität von Rennrad- und
    Gravel-Sport. Radfahrerinnen und Radfahrer finden bei SportOkay.com eine große
    Auswahl an Fahrrädern, Helmen, Funktionsbekleidung, Schuhen, Komponenten und
    Zubehör. Insgesamt stehen über 400 Top-Marken zur Verfügung - ideal für alle,
    die in einem Land mit Alpen, Adriaküste und Mittelgebirgen sportlich aktiv sind.

    Sportnation Slowenien - Markt mit Potenzial

    Slowenien gehört zu den sportaffinsten Ländern Europas: Rund 61% der Bevölkerung
    regelmäßig Sport (slovenia.si) - von Skifahren über Wandern bis zum Radfahren.
    Der slowenische Sportartikelmarkt ist auf ein jährliches Volumen von rund 500
    Millionen Euro (Marktanalyst 6Wresearch) geschätzt und wächst stetig,
    insbesondere im Onlinehandel. SportOkay.com will sich als relevanter Player
    etablieren und den Kundinnen und Kunden in Slowenien mit schneller Lieferung,
    fairen Preisen und erstklassigem Service eine attraktive Alternative bieten.

    SportOkay.com Facts

    SportOkay.com, mit Sitz in Innsbruck (Österreich), ist seit Ende 2013
    erfolgreich im Online-Sportartikelhandel tätig. Als weltweit erster Online-Shop
    bietet SportOkay.com eine innovative 3D-Produktdarstellung und vertreibt
    Bekleidung, Schuhe und Sportausrüstung von über 400 führenden Marken. Mit einem
    Jahresumsatz von über 35 Mio. Euro und 50 Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf
    modernste Technologie: Im firmeneigenen Logistikzentrum sind 72 Roboter im
    Einsatz, um effiziente Abläufe zu gewährleisten. Die Kunden bewerten
    SportOkay.com auf "Trusted Shops" mit "Sehr gut" (4,8 von 5 Punkten). Computer
    Bild hat SportOkay.com mehrfach als TOP SHOP ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    Pressekontakt
    Konrad Plankensteiner
    t +43 512 890588 0
    mailto:media@sportokay.com
    http://SportOkay.com

    Sport Okay GmbH
    Werner-von-Siemens-Strasse 5, 6020 Innsbruck
    Österreich/Austria

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110966/6130621
    OTS: Sport Okay GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    SportOkay.com expandiert nach Slowenien - im Land der Radsportstars SportOkay.com, einer der führenden europäischen Online-Händler für alpine Sportartikel, startet offiziell seinen Online-Shop für Slowenien. Nach den Markteintritten 2024 in Frankreich und Spanien sowie 2025 in den Niederlanden setzt das Unternehmen …