SportOkay.com expandiert nach Slowenien - im Land der Radsportstars

Ljubljana/Innsbruck (ots) - SportOkay.com, einer der führenden europäischen

Online-Händler für alpine Sportartikel, startet offiziell seinen Online-Shop für

Slowenien. Nach den Markteintritten 2024 in Frankreich und Spanien sowie 2025 in

den Niederlanden setzt das Unternehmen seine kontinuierliche Expansion fort und

bietet ab sofort auch slowenischen Kundinnen und Kunden ein breites Sortiment an

hochwertigen Sportartikeln zu attraktiven Konditionen. Zum Start in Slowenien

bietet SportOkay.com 10% Einführungsrabatt zusätzlich auf fast das gesamte

Sortiment.



Technologie & Logistik mit Symbolkraft





"Slowenien ist ein sportbegeistertes Land - Sommer wie Winter. Für uns ist es

daher ein logischer Schritt, hier mit SportOkay.com präsent zu sein", sagt CEO

Konrad Plankensteiner. "Unser Verpackungsroboter sorgt dafür, dass täglich

tausende Bestellungen schnell und effizient verpackt werden - und nun gehen

viele davon auch in ein Land, das für seine Rad- und Wintersporttradition

europaweit bekannt ist."



Breites Sortiment mit Radsport-Fokus



SportOkay.com überzeugt mit einem besonders starken Sortiment im Bereich

Radsport, Outdoor, Klettern, Running sowie im Skisport. Slowenien gilt als

Heimat einiger der weltbesten Radrennfahrer - Namen wie Tadej Pogacar oder

Primoz Roglic stehen stellvertretend für die enorme Popularität von Rennrad- und

Gravel-Sport. Radfahrerinnen und Radfahrer finden bei SportOkay.com eine große

Auswahl an Fahrrädern, Helmen, Funktionsbekleidung, Schuhen, Komponenten und

Zubehör. Insgesamt stehen über 400 Top-Marken zur Verfügung - ideal für alle,

die in einem Land mit Alpen, Adriaküste und Mittelgebirgen sportlich aktiv sind.



Sportnation Slowenien - Markt mit Potenzial



Slowenien gehört zu den sportaffinsten Ländern Europas: Rund 61% der Bevölkerung

regelmäßig Sport (slovenia.si) - von Skifahren über Wandern bis zum Radfahren.

Der slowenische Sportartikelmarkt ist auf ein jährliches Volumen von rund 500

Millionen Euro (Marktanalyst 6Wresearch) geschätzt und wächst stetig,

insbesondere im Onlinehandel. SportOkay.com will sich als relevanter Player

etablieren und den Kundinnen und Kunden in Slowenien mit schneller Lieferung,

fairen Preisen und erstklassigem Service eine attraktive Alternative bieten.



SportOkay.com Facts



SportOkay.com, mit Sitz in Innsbruck (Österreich), ist seit Ende 2013

erfolgreich im Online-Sportartikelhandel tätig. Als weltweit erster Online-Shop

bietet SportOkay.com eine innovative 3D-Produktdarstellung und vertreibt

Bekleidung, Schuhe und Sportausrüstung von über 400 führenden Marken. Mit einem

Jahresumsatz von über 35 Mio. Euro und 50 Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf

modernste Technologie: Im firmeneigenen Logistikzentrum sind 72 Roboter im

Einsatz, um effiziente Abläufe zu gewährleisten. Die Kunden bewerten

SportOkay.com auf "Trusted Shops" mit "Sehr gut" (4,8 von 5 Punkten). Computer

Bild hat SportOkay.com mehrfach als TOP SHOP ausgezeichnet.



Pressekontakt

Konrad Plankensteiner

t +43 512 890588 0

mailto:media@sportokay.com

http://SportOkay.com



Sport Okay GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 5, 6020 Innsbruck

Österreich/Austria



