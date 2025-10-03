    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    UBS stuft EssilorLuxottica auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 262 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsdynamik des Optikkonzerns bleibe hoch, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 16. Oktober. Die Aktienbewertung sei allerdings anspruchsvoll./rob/ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 283,2EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Robert Krankowski
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 262
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



