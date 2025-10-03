AKTIEN IM FOKUS
Stahlwerte weiter stark - Exane sieht neue Spielregeln
- Stahlwerte europaweit stark nachgefragt, Salzgitter +8%
- EU-Pläne stärken Stahlbranche, 50% Erholung seit September
- Analyst Gresser hebt Salzgitter auf "Outperform", neue Favoriten
FRANKFURT/PARIS/STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Stahlwerte bleiben auch am Freitag europaweit gefragt. Salzgitter erklommen im Feiertagshandel mit plus 8 Prozent einen weiteren Höchststand seit gut zwei Jahren. Im Zuge der jüngsten Pläne der EU, die Stahlbranche besser gegenüber Importen abzuschirmen, rannten sie von ihrem September-Tief aus nun um über 50 Prozent nach oben.
Die Papiere des Branchenriesen ArcelorMittal hielten sich derweil an ihrem Hoch seit 2012, SSAB näherten sich in Schweden derweil ihrem Jahreshoch. In deren Sog kletterten Thyssenkrupp als Spitzenwert im MDax um 3,3 Prozent.
Analyst Tristan Gresser von der Investmentbank Exane BNP Paribas sorgte mit einem optimistischen Branchenkommentar für weiteren Auftrieb. Chinesische Stahlimporte hätten ein Rekordhoch erreicht, die europäische Produktion liege am 25-Jahres-Tief und US-Zölle belasteten. Aber er wolle nicht schwarzmalen - alles andere als das, so Gresser. Denn mit ihrem protektionistischen Aktionsplan ändere die EU gerade die Spielregeln. Er geht daher "all in" im Bereich Karbonstahl.
Bei Salzgitter dreht er sein negatives "Underperform"-Votum in ein "Outperform" und kürt ArcelorMittal und SSAB zu seinen neuen Branchenfavoriten. Seine Präferenz für US-Werte sei hiermit beendet, so Gresser./ag/nas
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 5,70 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,55 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,64 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,75 %/-26,98 % bedeutet.
