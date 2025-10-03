    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIEN IM FOKUS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stahlwerte weiter stark - Exane sieht neue Spielregeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlwerte europaweit stark nachgefragt, Salzgitter +8%
    • EU-Pläne stärken Stahlbranche, 50% Erholung seit September
    • Analyst Gresser hebt Salzgitter auf "Outperform", neue Favoriten
    AKTIEN IM FOKUS - Stahlwerte weiter stark - Exane sieht neue Spielregeln
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Stahlwerte bleiben auch am Freitag europaweit gefragt. Salzgitter erklommen im Feiertagshandel mit plus 8 Prozent einen weiteren Höchststand seit gut zwei Jahren. Im Zuge der jüngsten Pläne der EU, die Stahlbranche besser gegenüber Importen abzuschirmen, rannten sie von ihrem September-Tief aus nun um über 50 Prozent nach oben.

    Die Papiere des Branchenriesen ArcelorMittal hielten sich derweil an ihrem Hoch seit 2012, SSAB näherten sich in Schweden derweil ihrem Jahreshoch. In deren Sog kletterten Thyssenkrupp als Spitzenwert im MDax um 3,3 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    11,05€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 9,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,40€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 9,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analyst Tristan Gresser von der Investmentbank Exane BNP Paribas sorgte mit einem optimistischen Branchenkommentar für weiteren Auftrieb. Chinesische Stahlimporte hätten ein Rekordhoch erreicht, die europäische Produktion liege am 25-Jahres-Tief und US-Zölle belasteten. Aber er wolle nicht schwarzmalen - alles andere als das, so Gresser. Denn mit ihrem protektionistischen Aktionsplan ändere die EU gerade die Spielregeln. Er geht daher "all in" im Bereich Karbonstahl.

    Bei Salzgitter dreht er sein negatives "Underperform"-Votum in ein "Outperform" und kürt ArcelorMittal und SSAB zu seinen neuen Branchenfavoriten. Seine Präferenz für US-Werte sei hiermit beendet, so Gresser./ag/nas



    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,79 % und einem Kurs von 5,70 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,64 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,75 %/-26,98 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Stahlwerte weiter stark - Exane sieht neue Spielregeln Stahlwerte bleiben auch am Freitag europaweit gefragt. Salzgitter erklommen im Feiertagshandel mit plus 8 Prozent einen weiteren Höchststand seit gut zwei Jahren. Im Zuge der jüngsten Pläne der EU, die Stahlbranche besser gegenüber Importen …