    Gehaltsunterschiede zum Westen werden wieder größer

    Für Sie zusammengefasst
    • Löhne in Sachsen-Anhalt wachsen im Vergleich wieder
    • Differenz zu Westdeutschland jetzt bei 13 Prozent
    • Linke kritisiert politisches Versagen der Landesregierung

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr ist die Lücke der Löhne zwischen Sachsen-Anhalt und dem westdeutschen Lohnniveau wieder angewachsen. Wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht, verdienten die Menschen in Sachsen-Anhalt rund 13 Prozent weniger als in Westdeutschland, nämlich 3.410 Euro brutto pro Monat. Im Jahr zuvor lag der Unterschied noch bei rund neun Prozent.

    "Das ist politisches Versagen", sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Eva von Angern. Die bestehenden Lohnunterschiede müssten endlich behoben werden, sodass ostdeutsche Beschäftigte nicht mehr Arbeiterinnen und Arbeiter zweiter Klasse seien. Die Landesregierung verweist dagegen darauf, dass die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren positiv verlaufen sei. So hätten die Löhne in Sachsen-Anhalt im Jahr 2015 noch 21 Prozent unter denen im Westen gelegen./sus/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
