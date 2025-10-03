    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    Weitere Gewinnmitnahmen bei Ionos - Zurück an 200-Tage-Linie

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos-Aktien fallen auf 34,40 Euro, -2,8% zum Vortag.
    • Seit September fast 20% Verlust, KI-Risiken betont.
    • 2025 dennoch 56% im Plus, Rekord im August erreicht.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Ionos sind am Freitag im Feiertagshandel an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen. Zuletzt waren sie mit 34,40 Euro rund 2,8 Prozent weniger wert als am Vortag. Seit ihrem Zwischenhoch Mitte September haben die Papiere des Webhosters inzwischen fast 20 Prozent verloren. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas wies zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hin.

    Ionos-Aktien liegen 2025 immer noch 56 Prozent im Plus. Mit ihrem Rekord im August hatten sie sich zwischenzeitlich allerdings bereits fast verdoppelt./ag/men

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 27,14 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -11,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +25,18 %/+36,83 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
