AKTIE IM FOKUS
Weitere Gewinnmitnahmen bei Ionos - Zurück an 200-Tage-Linie
- Ionos-Aktien fallen auf 34,40 Euro, -2,8% zum Vortag.
- Seit September fast 20% Verlust, KI-Risiken betont.
- 2025 dennoch 56% im Plus, Rekord im August erreicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Ionos sind am Freitag im Feiertagshandel an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen. Zuletzt waren sie mit 34,40 Euro rund 2,8 Prozent weniger wert als am Vortag. Seit ihrem Zwischenhoch Mitte September haben die Papiere des Webhosters inzwischen fast 20 Prozent verloren. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas wies zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hin.
Ionos-Aktien liegen 2025 immer noch 56 Prozent im Plus. Mit ihrem Rekord im August hatten sie sich zwischenzeitlich allerdings bereits fast verdoppelt./ag/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 27,14 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -11,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,10 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +25,18 %/+36,83 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/united-internet-der-deutsche-dotcom-pionier-hat-keine-angst-vor-techriesen-aktie-auf-3-jahreshoch-20385992.html
Hätte ich UI behalten, hätte ich die Dividende mitnehmen können und der Kurs ist jetzt höher als mein Verkaufskurs.
kostenloser Werbe-Newsletter des GeVestor-Verlags DR. SIEGERTS DIVIDENDEN-TELEGRAMM vom 13.05.2025 - 08:25:
United Internet-Aktie: Prognose leicht angehoben
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Kurs der United Internet-Aktie ist im heutigen Vormittagshandel nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich um rund 9 Prozent geklettert und notiert aktuell bei knapp 23 Euro (Stand: 12. Mai 2025, ca. 11 Uhr). Bisher läuft es im Börsenjahr 2025 sehr gut, das Papier hat seit Anfang Januar fast 50 Prozent zugelegt.
Insgesamt hat der Konzern mit Sitz in Montabaur sehr ordentliche Zahlen präsentiert. Beim Auftaktquartal hat vor allem die Dienstleister-Tochter Ionos überzeugt, die Kosten für den Netzausbau von 1&1 sind hingegen nochmal gestiegen. Mit den Zahlen für Q1 im Rücken hat das Unternehmen die Prognose für 2025 zum Teil angehoben.
United Internet mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2025
Mit rund 1,63 Milliarden Euro ist der Umsatz im Auftaktquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,2 Prozent gestiegen. Gleichzeitig landete das bereinigte EBITDA mit rund 343 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Deutlich höhere Kosten für den Netzausbau der Tochter 1&1 haben hier ein besseres Ergebnis verhindert.
Dank der starken Geschäfte bei der Dienstleister-Tochter Ionos konnte sich das erste Quartal von United Internet unterm Strich jedoch sehen lassen. Für das Gesamtjahr bedeutet das: Der Konzern erwartet weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 1,35 Milliarden Euro (nach 1,295 Milliarden Euro im Vorjahr). Der Umsatz soll hingegen nun bei 6,45 statt der bisher angepeilten 6,4 Milliarden Euro landen.
United Internet-Aktie: Aufschwung in 2025
Auf der einen Seite sind das stagnierende EBITDA sowie die höheren Kosten durch den Netzausbau kein gutes Zeichen und belasten United Internet im Hinblick auf das Gesamtjahr. Auf der anderen Seite konnte die Tochter Ionos im Auftaktquartal deutlich zulegen. Die erhöhte Umsatzprognose – wenn auch nur leicht – ist ein positives Signal für Anleger.
Bei der United Internet-Aktie stimmt der Trend in 2025. Und auch nach den guten Zahlen für Q1 ist das Papier deutlich geklettert. Ob es für das Papier in den kommenden Quartalen so weitergehen kann, bleibt allerdings offen. Dank der starken Entwicklung der Tochter Ionos sind hier in jedem Fall Chancen vorhanden.