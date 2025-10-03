    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCeres Power AktievorwärtsNachrichten zu Ceres Power

    Ceres Power nach Goldman-Studie auf Hoch seit Januar

    • Ceres Power-Aktien steigen auf 9-Monats-Hoch.
    • Goldman Sachs stuft auf "Buy" und hebt Kursziel an.
    • Brennstoffzellen profitieren vom KI-bedingten Strombedarf.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ceres Power haben nach einer Analystenstudie am Freitag den höchsten Stand seit fast neun Monaten erklommen. Am Vormittag notierten die Papiere des britischen Anbieters von Brennstoffzellen-Technologie 4,8 Prozent fester bei 173 Pence. Seit ihrem Zwischentief vor Wochenfrist bei rund 115 Pence haben sie damit um rund die Hälfte ihres Wertes zugelegt. Für das Jahr 2025 steht bislang aber nur ein mageres Kursplus von einem Prozent zu Buche.

    Die Investmentbank Goldman Sachs hatte die Ceres-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 138 auf 190 Pence angehoben. Laut dem Analysten Michele Della Vigna profitiert das Unternehmen vom deutlich zunehmenden Einsatz von Brennstoffzellen in Rechenzentren.

    Dem Experten zufolge wird das rasante Wachstum Künstlicher Intelligenz den weltweiten Strombedarf von Rechenzentren bis zum Jahr 2030 um rund 160 Prozent erhöhen. Dies belaste die bestehenden Stromnetze und steigere den Bedarf an zuverlässigem, lokal verfügbarem Ökostrom. Brennstoffzellen böten dank ihrer Effizienz, Zuverlässigkeit und schnellen Einsatzfähigkeit eine überzeugende Lösung. Ceres Power sei dank seiner strategischen Partnerschaften gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren, glaubt der Analyst./edh/men

     

    Die Ceres Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,945 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ceres Power Aktie um +20,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +68,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ceres Power bezifferte sich zuletzt auf 391,52 Mio..




