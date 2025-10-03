    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    IONOS Group Aktie verliert signifikant - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die IONOS Group Aktie bisher Verluste von -4,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Die IONOS Group Aktie notiert aktuell bei 34,38 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,45 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,60  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die IONOS Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,74 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,36 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +63,20 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

    IONOS Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,36 %
    1 Monat -1,11 %
    3 Monate -4,74 %
    1 Jahr +60,99 %

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,84 Mrd.EUR wert.

    Weitere Gewinnmitnahmen bei Ionos - Zurück an 200-Tage-Linie


    Aktien von Ionos sind am Freitag im Feiertagshandel an ihre exponentielle 200-Tage-Linie zurückgefallen. Zuletzt waren sie mit 34,40 Euro rund 2,8 Prozent weniger wert als am Vortag. Seit ihrem Zwischenhoch Mitte September haben die Papiere des …

    Börsenstart Europa - 03.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    IONOS Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -4,46 %
    -11,28 %
    -1,10 %
    -4,66 %
    +61,63 %
    +63,72 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M



