    Kaufempfehlung treibt Nemetschek an 200-Tage-Linie

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek-Aktien steigen nach Kaufempfehlung um 3%.
    • Analyst sieht Potenzial bei 125 Euro, Rekord bei 138,50.
    • KI wird als Vorteil für die Branche betrachtet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Nemetschek sind am Freitag nach einer Kaufempfehlung um mehr als 3 Prozent angesprungen. An der exponentiellen 200-Tage-Linie ebbte der Schwung der Papiere des Bausoftwarekonzerns bei 113,70 Euro jedoch zunächst ab.

    Berenberg-Analyst Nay Soe Naing äußerte sich optimistisch über die gesamte Branche. Neben Nemetschek empfahl er auch die Aktien der US-Unternehmen Trimble und Procore Technologies zum Kauf.

    KI sei ihr "Freund, kein Gegner", so der Experte. Das deutsche Milliardenprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig.

    Nemetschek-Aktien traut er 125 Euro zu. Damit kämen sie zumindest wieder in den Dunstkreis ihres Rekords vom August bei 138,50 Euro./ag/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 12,87 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von -10,39 %/+44,27 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
