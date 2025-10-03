Kaufempfehlung treibt Nemetschek an 200-Tage-Linie

Berenberg-Analyst Nay Soe Naing äußerte sich optimistisch über die gesamte Branche. Neben Nemetschek empfahl er auch die Aktien der US-Unternehmen Trimble und Procore Technologies zum Kauf.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Nemetschek sind am Freitag nach einer Kaufempfehlung um mehr als 3 Prozent angesprungen. An der exponentiellen 200-Tage-Linie ebbte der Schwung der Papiere des Bausoftwarekonzerns bei 113,70 Euro jedoch zunächst ab.

KI sei ihr "Freund, kein Gegner", so der Experte. Das deutsche Milliardenprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur biete enormes Potenzial für die Branche - wenn auch eher langfristig.

Nemetschek-Aktien traut er 125 Euro zu. Damit kämen sie zumindest wieder in den Dunstkreis ihres Rekords vom August bei 138,50 Euro./ag/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +2,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,09 %. Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 12,87 Mrd.. Nemetschek zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 128,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 161,00EUR was eine Bandbreite von -10,39 %/+44,27 % bedeutet.



