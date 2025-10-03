BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Schweizer böten mit der Integration der Credit Suisse zwar das klassenbeste Ergebniswachstums bis 2027, schrieb die nun verantwortliche Expertin Flora Bocahut in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ihre Schätzungen lägen aber bis zu fünf Prozent unter dem Konsens und die Aktienbewertung erscheine ausreichend./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 34,66EUR auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.



