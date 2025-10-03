    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Schweizer böten mit der Integration der Credit Suisse zwar das klassenbeste Ergebniswachstums bis 2027, schrieb die nun verantwortliche Expertin Flora Bocahut in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ihre Schätzungen lägen aber bis zu fünf Prozent unter dem Konsens und die Aktienbewertung erscheine ausreichend./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:03 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Flora Bocahut
    Analysiertes Unternehmen: UBS AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 21
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



