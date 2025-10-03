BARCLAYS stuft Kion auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 58,35EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.