JOHNNIE WALKER VAULT X OLIVIER ROUSTEING PRÄSENTIEREN 'THE COUTURE BLEND' - EINE SIGNATUR IHRER KÜHNEN KREATIVEN ZUSAMMENARBEIT

LONDON, 3.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Heute ist die zweite Markteinführung von Johnnie Walker Vault und Olivier Rousteing - The Couture Blend - eine Hommage an persönliche Entwicklung, furchtlose Kunstfertigkeit und kreative Spannung.

Der kreative Modedirektor Olivier Rousteing und die Master Blenderin Dr. Emma Walker stellen ihre zweite Zusammenarbeit vor - The Couture Blend - eine eindrucksvolle Hommage an die kreative Evolution und eine kühne Verschmelzung von Tradition und Avantgarde-Design.

The Couture Blend wird im Johnnie Walker Vault hergestellt, einem kreativen Atelier", das tief unter der Princes Street in Edinburgh versteckt ist, und knüpft an den Erfolg von Couture Expression an, der ersten Veröffentlichung im Rahmen der Luxusplattform Johnnie Walker Vault.

Johnnie Walker Vault wurde Anfang des Jahres als Schaufenster der Mischkunst eingeführt und vereint maßgeschneiderte Mischungen, luxuriöse Erlebnisse und Kooperationen mit kulturellen Ikonen unter einem visionären Banner.

Der Couture Blend ist ein luxuriöser Scotch-Whisky in limitierter Auflage, bei dem Experimentierfreude und Fortschritt im Mittelpunkt stehen. Er wurde von Rousteing als Herzstück seiner Kollektion mit Johnnie Walker Vault konzipiert und ist ein flüssiges Manifest für Stil, Ausgewogenheit und Geist.

Das Profil des Unternehmens, das die Grenzen des Luxus-Scotch auslotet, zeigt experimentelle moderne Whiskys neben Vintage- und Ghost-Whiskys aus längst geschlossenen Destillerien. Auch Rousteings architektonisches Flaschendesign verbindet Tradition mit Neuerfindung - mit seiner radikal modernen Couture-Ästhetik definiert er die Codes des Luxus-Scotch neu.

Der Whisky kommt zu einem bedeutenden Zeitpunkt für Rousteing auf den Markt, der mit seinem 40. Geburtstag zusammenfällt - ein Meilenstein, den er als "Eintritt in ein neues Kapitel mit Weisheit, Freiheit und Gelassenheit" beschreibt. Um dies zu würdigen, hat Dr. Emma Walker mehrere mindestens 40 Jahre alte Whiskys verwendet und sie mit experimentellen und seltenen Whiskys gemischt, um eine einzigartige Spannung von Geschmack und Stil zu erzeugen.

Für die Herstellung der Mischung wählte Dr. Walker nur 10 Whiskys aus dem Johnnie Walker Vault aus - einer flüssigen Bibliothek von 500 seltenen Whiskys, die aus 10 Millionen Scotch-Fässern kuratiert wurden. Sie wählte Geisterwhiskys aus stillgelegten Brennereien wie Port Dundas und Caledonian, um eine Geschichte von Tradition und Seltenheit zu erzählen, und mischte sie mit bahnbrechenden Whiskys aus den 80er und 90er Jahren, darunter Benrinnes, Cragganmore und Cameronbridge. Zeitgenössische Ausdrucksformen der letzten zwei Jahrzehnte wie Cardhu, Roseisle und Teaninich brachten Experimente in der Verarbeitung und im Finish.