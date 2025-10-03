ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Thyssenkrupp - 'Hold'
- Kursziel für Thyssenkrupp auf 11,50 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Hold", vorsichtige Einschätzung.
- TKMS profitiert vom Wachstum im Marinebereich.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sei gut aufgestellt, um vom Wachstumspotenzial im Marinebereich zu profitieren, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach dem Kapitalmarkttag der vor der Abspaltung stehenden Sparte. Auftragsgewinne und die Projektpipeline untermauerten dies. Er sieht insgesamt einen soliden Startpunkt für die eigenständige Anlagestory./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 12,44 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,55 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,80 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/-28,23 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 11,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wie viel Zeug hier geschrieben wird..
….ach herrje, wenn Sachlichkeit und Neutralität schon als linksradikale Ansichten eingestuft werden 😂😂. Humor ist wer trotzdem lacht….
…um Missverständnissen vorzubeugen: Dies ist ein Börsenforum zu Thyssenkrupp. Hier hat politische Werbung – und insbesondere jede Form von Werbung für rechtsradikale Parteien – absolut nichts verloren. Pressefreiheit ist ein hohes Gut, doch an dieser Stelle gilt es, beim Thema zu bleiben. Ich bitte eindringlich, dies zu respektieren.“