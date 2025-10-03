Deutsche Bank Research hebt Ziel für Thyssenkrupp - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,80 % und einem Kurs von 12,44 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +3,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,55 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,80 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -12,28 %/-28,23 % bedeutet.