    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kion-Kursziel auf 66 Euro an.
    • Einstufung bleibt "Overweight" für Kion.
    • Auftragswachstum im Q3 und Überraschungspotenzial.
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight'
    Foto: Arne Dedert - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kion Group!
    Long
    54,13€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 11,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    63,39€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 10,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Kion Group

    -1,18 %
    +7,91 %
    +9,50 %
    +22,93 %
    +70,35 %
    +199,07 %
    -22,84 %
    +47,93 %
    +98,14 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 58,35 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..

    Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -7,61 %/+12,92 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 66 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kion Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden …