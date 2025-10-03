Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 58,35 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -7,61 %/+12,92 % bedeutet.