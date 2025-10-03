ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Kion-Kursziel auf 66 Euro an.
- Einstufung bleibt "Overweight" für Kion.
- Auftragswachstum im Q3 und Überraschungspotenzial.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 58,35 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 10:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 7,66 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -7,61 %/+12,92 % bedeutet.
Fakt ist aber, dass KUV 0.6, KBV 1 und KGV 2026e von 15-18 (je nach Quelle) die Potenziale der digitalen Logistik in keinster Weise mMn abdecken.
Jungheinrich (auch bei mir im Depot) sehe ich auch positiv, aber Kion hat mMn deutlich mehr Potenzial.
Man sollte nicht vergessen, dass selbst bei einem ungelösten Zollkonflikt die Lieferketten angespannt sind und analog der Suez-Krise die Bedeutung der Liefersicherheit und ausreichenden Lagerhaltung deutlich steigt.
Die völlige Fokussierung auf die Working Capital-Optimierung (wie ich sie in meiner Controllingzeit erlebt habe) wird mMn nicht mehr wiederkommen (widerspräche dem Risiko). Daher sehe ich weiter gute Aussichten für jungheinrich und Kion (meist im Gleichschritt).
LG vom Zimbo