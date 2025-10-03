BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Info-Veranstaltung der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte, bevor Funkstille bis zu den Quartalszahlen herrscht, sei relativ arm an Neuigkeiten gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Letztlich bleibe nach einem saisonal schwachen drittes Quartal das obere Ende der Jahresziele weiter in Reichweite./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 36,64EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



