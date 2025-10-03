GOLDMAN SACHS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 183 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser kappte am Donnerstagabend ihre Schätzungen nach den letzten Indikationen des Industriegasekonzerns vor dem Quartalsbericht Ende Oktober./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 18:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 173,4EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 183

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



