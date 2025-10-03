    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Liquide AktievorwärtsNachrichten zu Air Liquide
    GOLDMAN SACHS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 183 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser kappte am Donnerstagabend ihre Schätzungen nach den letzten Indikationen des Industriegasekonzerns vor dem Quartalsbericht Ende Oktober./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 18:50 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 173,4EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Georgina Fraser
    Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 183
    Kursziel alt: 190
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von dpa-AFX Analysen
