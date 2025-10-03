    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin veröffentlichte am Donnerstagabend seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Bei den Heidelbergern sieht er weiter positive Preis/Kosten-Aussichten in Europa und Chancen in den USA. Er passte seine Schätzungen aber an das etwas moderatere Wachstum an./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:57 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 189,4EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Ben Rada Martin
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 235
    Kursziel alt: 240
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



