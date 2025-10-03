GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin veröffentlichte am Donnerstagabend seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Bei den Heidelbergern sieht er weiter positive Preis/Kosten-Aussichten in Europa und Chancen in den USA. Er passte seine Schätzungen aber an das etwas moderatere Wachstum an./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 21:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 189,4EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

