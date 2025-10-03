Stimmung im Dienstleistungssektor trübt sich deutlich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im September deutlich verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 50,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Rückgang auf 51,9 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator liegt mit dem Rückgang nur noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit weiter einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.