Starke Performance OHB Aktie legt zu - 03.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die OHB Aktie. Mit einer Performance von +32,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von OHB über einen Zuwachs von +81,32 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +64,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +104,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +176,15 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +64,18 % 1 Monat +104,33 % 3 Monate +81,32 % 1 Jahr +197,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der OHB-Aktie, die kürzlich über 80 Euro gestiegen ist. Anleger zeigen sich optimistisch, dass der Kurs weiter steigen könnte, insbesondere aufgrund von milliardenschweren Aufträgen, die eine Neubewertung der Aktie zur Folge haben könnten. Es wird auch über mögliche Veränderungen in der Eigentümerstruktur spekuliert, einschließlich eines möglichen Take-Private. Die allgemeine Stimmung ist positiv, da viele glauben, dass OHB von der aktuellen geopolitischen Lage profitieren wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,34 Mrd. wert.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.