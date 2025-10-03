NIO Aktie fällt auf 6,5500€ - 03.10.2025

Die NIO Aktie notiert aktuell bei 6,5500€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,82 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1900 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NIO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +125,08 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NIO Aktie damit um +3,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NIO auf +55,50 %.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,11 % 1 Monat +19,42 % 3 Monate +125,08 % 1 Jahr +1,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NIO Aktie, insbesondere nach den jüngsten Auslieferungen von 87.071 Fahrzeugen im dritten Quartal. Während einige Anleger optimistisch auf einen möglichen Kursanstieg auf 80 USD blicken, äußern andere Skepsis bezüglich der finanziellen Stabilität von NIO, insbesondere aufgrund der hohen Kosten für die Swap-Stationen und wiederholte Kapitalerhöhungen. Technische Analysen und frühere Kursbewegungen werden ebenfalls diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,19 Mrd. wert.

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.