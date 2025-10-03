    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNIO AktievorwärtsNachrichten zu NIO

    NIO Aktie fällt auf 6,5500€ - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die NIO Aktie bisher Verluste von -2,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NIO Aktie.

    NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

    NIO Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Die NIO Aktie notiert aktuell bei 6,5500 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,82 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1900  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NIO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +125,08 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NIO Aktie damit um +3,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,42 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei NIO auf +55,50 %.

    NIO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,11 %
    1 Monat +19,42 %
    3 Monate +125,08 %
    1 Jahr +1,37 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NIO Aktie, insbesondere nach den jüngsten Auslieferungen von 87.071 Fahrzeugen im dritten Quartal. Während einige Anleger optimistisch auf einen möglichen Kursanstieg auf 80 USD blicken, äußern andere Skepsis bezüglich der finanziellen Stabilität von NIO, insbesondere aufgrund der hohen Kosten für die Swap-Stationen und wiederholte Kapitalerhöhungen. Technische Analysen und frühere Kursbewegungen werden ebenfalls diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NIO eingestellt.

    Informationen zur NIO Aktie

    Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,19 Mrd. wert.

    DroneShield, DroneShield & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    NIO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NIO

    -2,52 %
    +3,11 %
    +19,42 %
    +125,08 %
    +1,37 %
    -58,73 %
    -64,11 %
    -11,87 %
    ISIN:US62914V1061WKN:A2N4PB



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
