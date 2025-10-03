    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMastercard Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Mastercard Registered (A)

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.10.25

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.10.25
    Foto: hodim - stock.adobe.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,05 %) genz vorne. Gefolgt von Rheinmetall AG (+0,78 %), Mastercard Inc (-0,24 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,10 %), Novo-Nordisk AS (+0,20 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Mastercard Inc DJ6B25 Long 4,32 87,32 Tsd.
    DAX Performance DY4UY0 Short 70,05 70,67 Tsd.
    DAX Performance DQ6AS3 Long 3,53 59,06 Tsd.
    DAX Performance DY759V Long 20,36 50,48 Tsd.
    DAX Performance SJ6XX9 Short 44,29 49,60 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    DAX Performance DQ4515 Long 0,00 86,04 Tsd.
    DAX Performance DQ71A3 Long 0,00 83,05 Tsd.
    DAX Performance DQ4518 Long 0,00 33,56 Tsd.
    DAX Performance PJ7JN8 Short 0,00 23,68 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index SW9A6L Long 0,00 17,15 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Rheinmetall AG
    Classic
    		SU9KYN 127,19 Tsd.
    Novo-Nordisk AS
    Classic
    		SU0SWM 65,20 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		PU99V0 60,14 Tsd.
    Bayer AG
    Classic
    		PC4DB6 37,10 Tsd.
    ISF FondsControl Index Top 2013
    Classic
    		LTQ0W0 28,26 Tsd.



    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.10.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.