Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.10.25
Foto: hodim - stock.adobe.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,05 %) genz vorne. Gefolgt von Rheinmetall AG (+0,78 %), Mastercard Inc (-0,24 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,10 %), Novo-Nordisk AS (+0,20 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Mastercard Inc
|DJ6B25
|Long
|4,32
|87,32 Tsd.
|DAX Performance
|DY4UY0
|Short
|70,05
|70,67 Tsd.
|DAX Performance
|DQ6AS3
|Long
|3,53
|59,06 Tsd.
|DAX Performance
|DY759V
|Long
|20,36
|50,48 Tsd.
|DAX Performance
|SJ6XX9
|Short
|44,29
|49,60 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|DQ4515
|Long
|0,00
|86,04 Tsd.
|DAX Performance
|DQ71A3
|Long
|0,00
|83,05 Tsd.
|DAX Performance
|DQ4518
|Long
|0,00
|33,56 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7JN8
|Short
|0,00
|23,68 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|SW9A6L
|Long
|0,00
|17,15 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Rheinmetall AG
|
Classic
|SU9KYN
|127,19 Tsd.
|Novo-Nordisk AS
|
Classic
|SU0SWM
|65,20 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|PU99V0
|60,14 Tsd.
|Bayer AG
|
Classic
|PC4DB6
|37,10 Tsd.
|ISF FondsControl Index Top 2013
|
Classic
|LTQ0W0
|28,26 Tsd.
