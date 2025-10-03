BYD - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -1,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,74 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +0,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +12,50 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,71 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate -9,74 % 1 Jahr +3,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die unzufriedenstellende Kursentwicklung der BYD Aktie, die durch negative Nachrichten stark beeinflusst wird. Anleger überlegen, ob sie bei höheren Kursen verkaufen sollten, um steuerliche Nachteile zu vermeiden. Zudem wird die Bewertung der Aktie als zu hoch eingeschätzt, und es wird eine mögliche Abspaltung der Lithium-Sparte diskutiert. Trotz dieser Bedenken gibt es auch optimistische Stimmen, die auf zukünftige Kursgewinne hoffen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,62 Mrd. wert.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.