    BYD - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die BYD Aktie bisher Verluste von -1,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    BYD Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -1,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,74 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +0,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +12,50 %.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,71 %
    1 Monat 0,00 %
    3 Monate -9,74 %
    1 Jahr +3,57 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die unzufriedenstellende Kursentwicklung der BYD Aktie, die durch negative Nachrichten stark beeinflusst wird. Anleger überlegen, ob sie bei höheren Kursen verkaufen sollten, um steuerliche Nachteile zu vermeiden. Zudem wird die Bewertung der Aktie als zu hoch eingeschätzt, und es wird eine mögliche Abspaltung der Lithium-Sparte diskutiert. Trotz dieser Bedenken gibt es auch optimistische Stimmen, die auf zukünftige Kursgewinne hoffen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,62 Mrd. wert.

    BYD Aktie jetzt kaufen?


    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9



