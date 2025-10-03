GameStop - Aktie im Blickpunkt - 03.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die GameStop Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,74 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

GameStop ist ein führender Einzelhändler für Videospiele und Konsolen, der durch den digitalen Wandel herausgefordert wird. Trotz starker Konkurrenz von Amazon und Best Buy bleibt es durch den Verkauf gebrauchter Spiele und Community-Events einzigartig.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die GameStop-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,83 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GameStop Aktie damit um +5,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,72 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GameStop -25,86 % verloren.

GameStop Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,29 % 1 Monat +12,72 % 3 Monate +12,83 % 1 Jahr +17,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur GameStop Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der GameStop-Aktie, insbesondere die operativen Einkünfte und Verluste. Während das operative Einkommen im Q2 bei 66,3 Millionen Dollar lag, gibt es Bedenken über höhere Verluste. Nutzer teilen technische Analysen und Charts, die signifikante Kursbewegungen zeigen. Zudem wird die Rolle von Bitcoin-Investitionen in der Bewertung von GameStop thematisiert, wobei potenzielle Erträge von 35 Millionen Dollar im Q3 erwähnt werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber GameStop eingestellt.

Informationen zur GameStop Aktie

Es gibt 448 Mio. GameStop Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,23 Mrd. wert.

GameStop Aktie jetzt kaufen?

Ob die GameStop Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GameStop Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.