Ad Pepper Media International - Aktie bricht ein -6,04 % - 03.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Ad Pepper Media International Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,04 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Ad Pepper Media International ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing mit einem Fokus auf Performance-Marketing. Es bietet innovative Lösungen in den Bereichen Online-Werbung und Lead-Generierung. Mit einer starken Marktpräsenz in Europa konkurriert es mit Firmen wie Criteo und Tradedoubler. Seine Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und maßgeschneiderte Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Ad Pepper Media International mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,20 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,03 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +42,71 % gewonnen.

Ad Pepper Media International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,84 % 1 Monat -23,03 % 3 Monate -4,20 % 1 Jahr +69,14 %

Informationen zur Ad Pepper Media International Aktie

Es gibt 25 Mio. Ad Pepper Media International Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,40 Mio. wert.

Ad Pepper Media International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ad Pepper Media International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ad Pepper Media International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.