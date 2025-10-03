    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Investoren haben Sicherheits- und Verteidigungsindustrie im Blick

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Umfrage: 30 Prozent der Investoren in Deutschland haben bereits in Unternehmen
    der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (SVI) investiert
    - Vor allem Teilbereiche mit höherem Dual-Use-Potenzial sind attraktiv
    - Knapp die Hälfte will in den kommenden zwölf Monaten bei Gelegenheit in
    SVI-Unternehmen investieren

    Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (SVI) stößt bei Investoren in
    Deutschland auf Interesse. Das gilt sowohl für Kapitalgeber junger, innovativer
    Unternehmen (Venture-Capital-Investoren), als auch für die Geldgeber etablierter
    Unternehmen (Private-Equity-Gesellschaften). In einer Umfrage von KfW Research
    und dem Bundesverband Beteiligungskapital gaben 30 Prozent der Investoren in
    Deutschland an, bereits in Unternehmen der Sicherheits- und
    Verteidigungsindustrie investiert zu haben.

    Dabei sind sie vor allem an Unternehmen jenseits klassisch militärischer
    Teilbereiche interessiert, bei denen also das Dual-Use-Potenzial höher ist.
    Dual-Use-Produkte können sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden. Diese
    breitere Einsatzmöglichkeit erhöht das Marktpotenzial der Produkte und damit das
    Wachstumspotenzial der Unternehmen.

    So bewerten die Hälfte bis drei Viertel der Investoren die Teilbereiche
    Cyberabwehr, Robotik, KI und Überwachungs- und Aufklärungssysteme als sehr
    attraktiv. Neun von zehn Beteiligten nehmen den Bereich Kommunikationssysteme
    als eher attraktiv wahr. Dagegen stehen klassisch militärische Sektoren wie
    Waffensysteme oder militärische Fahrzeuge unten in der Attraktivitätsrangliste.

    Annähernd die Hälfte (45 Prozent) der Beteiligungsinvestoren geht davon aus, in
    den kommenden zwölf Monaten in Unternehmen aus dem Bereich der SVI zu
    investieren. Allerdings planen das die meisten Investoren rein opportunistisch,
    also für den Fall, dass sich eine attraktive Gelegenheit ergeben sollte. Eine
    dezidierte, auf SVI-Engagements ausgerichtete Investitions- und Fondsstrategie,
    ist bislang selten.

    Regulatorische Hürden und Risiken werden von den Investoren als größte
    Hindernisse für Investitionen im Bereich der SVI gesehen. Vor allem die
    Regulierung im ESG-Bereich, also die "Environmental, Social,
    Governance"-Anforderungen, sowie die eigene Positionierung im ESG-Bereich werden
    als hemmend wahrgenommen.

    "Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie wird in Deutschland in den
    kommenden Jahren einen höheren Stellenwert erhalten als in der Vergangenheit.
    Junge, innovative Unternehmen haben das Potenzial, schnell Lösungen als Antwort
    auf neue Bedrohungen zu entwickeln. Daher ist auch zu erwarten, dass
    Beteiligungsinvestitionen in diesem Bereich weiter an Bedeutung gewinnen
    werden", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

    Während im Jahr 2019 die Bereiche Defense-Tech / Dual Use im deutschen
    Venture-Capital-Markt mit einem Dealvolumen von 28 Millionen Euro kaum eine
    Rolle spielten, wurden im Jahr 2024 bereits knapp 800 Millionen Euro in
    Start-ups dieser Bereiche investiert.

