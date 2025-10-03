    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeyer Burger Technology AktievorwärtsNachrichten zu Meyer Burger Technology
    Solarworld-Gründer kauft Markenrechte seiner einstigen Firma

    Für Sie zusammengefasst
    • Gründer kauft Markenrechte von Solarworld zurück.
    • Verkauf stärkt Insolvenzmasse von Meyer Burger.
    • Investorensuche bei Meyer Burger wird dringend.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FREIBERG (dpa-AFX) - Der Gründer des ehemals größten deutschen Solarmodulherstellers Solarworld hat die Markenrechte seiner einstigen Firma gekauft. Das teilte der Insolvenzverwalter der Meyer Burger (Germany) GmbH, Lucas Flöther, mit.

    Die Markenrechte an Solarworld gehörten zuletzt dem Schweizer Konzern Meyer Burger. "Mit dem Verkauf fließt ein nennenswerter Betrag in die Insolvenzmasse des Unternehmens", erklärte Flöther. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden.

    Zeit für Investorensuche bei Meyer Burger wird knapp

    Solarworld war 1998 von Frank Asbeck gegründet worden. Das Unternehmen produzierte unter anderem in Freiberg Solarmodule. 2018 meldete Solarworld endgültig Insolvenz an. 2021 stieg Meyer Burger ein und nahm in den Hallen in Freiberg eine neue Produktion auf. 2024 war auch damit wieder Schluss.

    Laut Insolvenzverwalter Flöther laufen nach wie vor Investorengespräche für die beiden Gesellschaften Meyer Burger (Germany) und Meyer Burger (Industries). "Das Zeitfenster, in dem eine Investorenlösung möglich ist, beginnt sich allerdings zu schließen", hieß es./bz/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meyer Burger Technology Aktie

    Die Meyer Burger Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -38,90 % und einem Kurs von 0,779 auf BX Swiss (30. Mai 2025, 18:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meyer Burger Technology Aktie um -28,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meyer Burger Technology bezifferte sich zuletzt auf 15,83 Mio..




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

