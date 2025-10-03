Wirtschaft
Dax bleibt am Mittag verhalten - US-Arbeitsmarktdaten fallen aus
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Tag der Deutschen Einheit nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter wenig Dynamik gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.460 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.
An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, die Deutsche Bank und Daimler Truck. Die Aktien des Autobauers hatten in den vergangenen Tagen an Boden verloren und scheinen nun auf einen Erholungskurs einzulenken. Mit Verlusten mussten sich dagegen die Papiere von Zalando, der Deutschen Börse und von Bayer abfinden.
Am Nachmittag werden die Börsianer auf die eigentlich im Terminkalender stehende Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten verzichten müssen. Durch die Haushaltssperre sind die Statistikmeldungen in den USA zunächst aufgeschoben.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1736 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8521 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.863 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 105,82 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,51 US-Dollar, das waren 40 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Rhode schrieb 29.09.25, 14:42
mitdiskutieren »
Geduld, aber bitte mehr Contenance!
In meinen letzten Beiträgen habe ich klar zum Ausdruck gebracht, dass die "Kurs-Ungereimtheiten" sich demnächst sehr schnell auflösen werden und wir von daher zum Jahresende, nach meinem Dafürhalten, hier ganz andere Kurse sehen werden.
Gruß
Rhode
Buch_999 schrieb 27.09.25, 14:48
mitdiskutieren »
Du machst dir da ja sehr viel Arbeit, aber leider sind die öffentlich zugänglichen Informationen nicht komplett bzw. es fehlen wichtige Details.
Um mal ein Beispiel zu nennen, ich vermute, dass deine Position "bekannte Investoren <5%" (12,81%) den norwegischen Staatsfond mit 2,84% (nur Aktien, Stand 29.4.25) beinhaltet. Das war deren letzte Stimmrechtsmitteilung und sie unterschritten damit die niedrigste Meldeschwelle von 3%. Wenn ich mir deren Webseite ansehe, dann hatten sie zum Stichtag 30.6.25 schon nur noch 1,68%. Aktueller Stand ??? Voraussichtlich wird nächste Woche auf Stand 30.9.25 aktualisiert. (https://www.nbim.no/en/investments/all-investments/#/2025/investments/equities )
Und bei den Derivaten/Instrumenten muss man halt sehr vorsichtig sein. Welche Instrumente und inwieweit sind das Gegenpositionen zu den anderen Meldungen? Welche Investmentbanken arbeiten mit Unicredit zusammen?
Bei den beiden Shaw Meldungen handelt es sich meiner Meinung nach um eine Doppelmeldung. Shaw hat in seiner persönlichen Meldung lediglich zusätzlich noch 0,04% Equity Swaps. Ansonsten die identischen Call und Put Optionen wie bei der Firmenmeldung.
Was man sicher sagen kann, Unicredit hat einen Plan und Herr Orcel macht das ja auch nicht zum ersten Mal.
Rhode schrieb 27.09.25, 12:58
mitdiskutieren »
Commerzbank-Poker:
Selbst bei irriger Annahme einer Volldeckung geschriebener Derivate (Leerverkauf also völlig ausgeschlossen) hätten wir folgendes Szenario:
Festbesitz über 5 % (UniCredit, Blackrock & BRD) 501.579.055 Aktien = 44,48 % - alles Stand 26.9.2025 -
Derivate bei Annahme einer Volldeckung 423.788.524 Aktien = 37,58 %
bekannte Investoren < 5 % 144.488.772 Aktien = 12,81 %
"geblockter Festbesitz" 1.069.856.351 Aktien = 94,87 %
tatsächlicher rechnerischer Freefloat 57.639.844 Aktien = 5,12 %
Vor diesem Hintergrund ist am 25.9.2025 das Aktienrückkauf-Programm der Commerzbank über 1 Milliarde € gestartet, was zum gestrigen Xetra-Schlusskurs von € 32,87 rechnerisch etwa 30,4 Millionen Aktien entspräche.
Hier stellen sich weit über meine Vorstellungskraft als Privatanleger hinausreichende Überlegungen, die möglicherweise nicht einmal allen beteiligten Akteuren überhaupt bewusst sind!
Gruß
Rhode
