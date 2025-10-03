Dax bleibt am Mittag verhalten - US-Arbeitsmarktdaten fallen aus

Du machst dir da ja sehr viel Arbeit, aber leider sind die öffentlich zugänglichen Informationen nicht komplett bzw. es fehlen wichtige Details.

Um mal ein Beispiel zu nennen, ich vermute, dass deine Position "bekannte Investoren <5%" (12,81%) den norwegischen Staatsfond mit 2,84% (nur Aktien, Stand 29.4.25) beinhaltet. Das war deren letzte Stimmrechtsmitteilung und sie unterschritten damit die niedrigste Meldeschwelle von 3%. Wenn ich mir deren Webseite ansehe, dann hatten sie zum Stichtag 30.6.25 schon nur noch 1,68%. Aktueller Stand ??? Voraussichtlich wird nächste Woche auf Stand 30.9.25 aktualisiert. (https://www.nbim.no/en/investments/all-investments/#/2025/investments/equities )

Und bei den Derivaten/Instrumenten muss man halt sehr vorsichtig sein. Welche Instrumente und inwieweit sind das Gegenpositionen zu den anderen Meldungen? Welche Investmentbanken arbeiten mit Unicredit zusammen?

Bei den beiden Shaw Meldungen handelt es sich meiner Meinung nach um eine Doppelmeldung. Shaw hat in seiner persönlichen Meldung lediglich zusätzlich noch 0,04% Equity Swaps. Ansonsten die identischen Call und Put Optionen wie bei der Firmenmeldung.





Was man sicher sagen kann, Unicredit hat einen Plan und Herr Orcel macht das ja auch nicht zum ersten Mal.