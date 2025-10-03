Lagarde gegen Aufweichung der Standards in der Bankenregulierung

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat sich gegen eine Aufweichung der Standards in der Bankenregulierung ausgesprochen. Zwar sei es nach Jahren der verstärkten Aufsicht von Banken nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise an der Zeit, die Regeln zu überprüfen und gegebenenfalls zu vereinfachen, sagte Lagarde am Freitag laut Redetext in Amsterdam. Dies sollte aber nicht zu einer Absenkung der Standards für Banken führen.

Vielmehr sollte eine Überprüfung der Regeln zu einer Anhebung der Standards für Finanzdienstleister führen, die bankenähnliche Tätigkeiten ausüben, sagte die Notenbankpräsidentin. Zu diesen Unternehmen zählen Finanzunternehmen, die keine Banklizenz besitzen, aber dennoch Finanzierungs- oder Anlageprodukte anbieten.

Eine Ausweitung der Regulierung auf die sogenannten "Nichtbanken" würde dazu beitragen, dass die Bedenken der Banken hinsichtlich ungleicher Wettbewerbsbedingungen ausgeräumt werden können. Zudem wies Lagarde darauf hin, dass eine bessere Aufsicht über Nichtbanken die Risiken für die Finanzstabilität verringern würde.

In den USA und Großbritannien arbeiten Aufsichtsbehörden derzeit an der Überarbeitung einiger Regeln der Bankenregulierung. Auch in der EU gibt es derzeit Bestrebungen, die zahlreichen Vorschriften der Bankenregulierung nach der Finanzkrise von 2008 zu überarbeiten. Es soll dabei vermieden werden, dass europäische Banken gegenüber der Konkurrenz Nachteile haben./jkr/nas/men



