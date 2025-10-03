    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Start der bundesweiten Kampagne "Invest in our Planet" / Planet2050 und Microlino machen Net Zero konkret (FOTO)

    Berlin (ots) - Planet2050 (http://www.planet2050.earth) , das international
    agierende Klima-FinTech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, lässt für die
    bundesweite Impact-Kampagne "Invest in our Planet" einen Microlino im
    Planet2050-Design als stylischen und emissionsfreien Markenbotschafter vier
    deutsche Metropolen bereisen. Die Botschaft lautet: Klimaschutz und Mobilität
    schließen sich nicht aus, sondern machen Spaß!

    "Klimaschutz braucht messbaren Impact und glaubwürdige Vorbilder. Seitens
    Planet2050 unterstützen wir deshalb innovative Unternehmen und Ideen, die den
    Klimaschutz vorantreiben. Der Microlino passt deshalb perfekt zu uns", sagt
    Lucas Zaehringer, CEO von Planet2050. Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet,
    Projekte zur Vermeidung und Entnahme von CO2-Emissionen aus der Atmosphäre zu
    finanzieren. Die durch natur- und technologiebasierten Klimaprojekte generierten
    hochwertigen CO2-Zertifikate werden dem Markt zur Verfügung gestellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    51,46€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,12€
    Basispreis
    0,42
    Ask
    × 13,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    So funktioniert die Kampagne

    Für die Kampagne tourt ein Microlino (https://microlino-car.com/de-ch/microlino)
    - die stylische Neuauflage der Isetta - im Planet2050-Design durch Hamburg,
    Berlin, Köln und München. Alle drei Monate geht er in die nächste Metropole und
    zum nächsten Fahrer, die dank des emissionsfreien Microlino selber zum
    Klimabotschafter ihrer Stadt werden. "Der Microlino ist das ideale Auto für
    unsere Kampagne, weil wir so beweisen können, dass sich Mobilität und
    Klimaschutz nicht ausschließen, sondern Spaß machen", erläutert Renate Christ,
    Head of Communication & Marketing bei Planet2050, die Kooperation. Ziel sei es,
    darauf aufmerksam zu machen, dass jeder etwas zum Klimaschutz beitragen kann.
    "Sei es durch emissionsfreie Mobilität oder durch den Kauf von
    Planet2050-Aktien, mit denen unsere Klimaprojekte finanziert werden", so Christ
    weiter.

    Mobile Klimabotschafter in vier Metropolen

    Um den Microlino in den vier Metropolen auf den Straßen sichtbar zu machen, hat
    Planet2050 eine bundesweite Ausschreibung initiiert. Dazu Christ: "Wir haben
    großartige Bewerbungen erhalten von vielen Menschen, die erläutert haben, warum
    ihnen Klimaschutz wichtig ist und wie sie als mobiler Klimabotschafter in ihrer
    Stadt das Motto 'Invest in our Planet' in ihr tägliches Leben integrieren
    wollen."

    Die Klimabotschafter der Kampagne sind die Hamburgerin Gracjana Schiwek, Robin
    Binder aus Berlin, der Kölner Volker Werxhausen und Magdalena Oehl aus München.
    Allen vier Klimabotschaftern ist es wichtig, ein Zeichen für Klimaschutz und
    eine emissionsfreie Zukunft zu setzen. Die erste Übergabe des Microlinos fand
    Anfang Oktober in Hamburg statt. Damit beginnt die 12-monatige Tournee als
    Stimme für den Klimaschutz und unseren Planeten.

    Über Micro

    Seit der Gründung durch Wim Ouboter im Jahr 1999 hat sich Micro als Pionier der
    urbanen Mobilität etabliert. Mit der Erfindung des ersten Kick-Scooters prägte
    Micro den Begriff "Mikromobilität". 2013 erweiterte Micro sein Portfolio um
    elektrische Mobilität und brachte den ersten E-Scooter auf den Markt. Seitdem
    entwickelt das Unternehmen kontinuierlich elektrische Produktlinien und arbeitet
    mit Automobilherstellern wie Mercedes, Mazda und Peugeot zusammen. Die
    Entwicklung des Microlino begann 2015 unter der Leitung von Wim Ouboter's Söhnen
    Merlin und Oliver.

    Über Planet2050

    Planet2050 ist ein führendes Klima-FinTech-Unternehmen mit der Mission,
    schädliche Emissionen wie CO2 langfristig aus der Atmosphäre zu entfernen. Durch
    Investitionen in streng zertifizierte Klimaprojekte bietet Planet2050
    hochwertige Emissions-Entnahme Zertifikaten für Unternehmen und Regierungen an,
    die ihre Net Zero-Ziele erreichen müssen. Planet2050 wird eines der ersten
    öffentlich gelisteten Unternehmen in Europa mit Fokus auf dem CO2 Markt sein.
    Durch den für Ende 2025 geplanten Börsengang haben sowohl institutionelle als
    auch Privatanleger die Chance, Aktionär und damit Klima-Investor zu werden.
    Analysen von Investmentbanken schätzen CO2-Zertifikate als eine der
    wachstumsstärksten Assetklassen unserer Generation ein.

    http://www.planet2050.earth

    Pressekontakt:

    Renate Christ
    mailto:renate.christ@planet2050.earth
    +49 176 30 17 32 67

    Gesine Hellerich
    mailto:gesine.hellerich@planet2050.earth
    http://www.planet2050.earth

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178406/6130671
    OTS: Planet2050


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Start der bundesweiten Kampagne "Invest in our Planet" / Planet2050 und Microlino machen Net Zero konkret (FOTO) Planet2050 (http://www.planet2050.earth) , das international agierende Klima-FinTech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, lässt für die bundesweite Impact-Kampagne "Invest in our Planet" einen Microlino im Planet2050-Design als stylischen und …