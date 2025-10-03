Start der bundesweiten Kampagne "Invest in our Planet" / Planet2050 und Microlino machen Net Zero konkret (FOTO)

Berlin (ots) - Planet2050 (http://www.planet2050.earth) , das international

agierende Klima-FinTech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, lässt für die

bundesweite Impact-Kampagne "Invest in our Planet" einen Microlino im

Planet2050-Design als stylischen und emissionsfreien Markenbotschafter vier

deutsche Metropolen bereisen. Die Botschaft lautet: Klimaschutz und Mobilität

schließen sich nicht aus, sondern machen Spaß!



"Klimaschutz braucht messbaren Impact und glaubwürdige Vorbilder. Seitens

Planet2050 unterstützen wir deshalb innovative Unternehmen und Ideen, die den

Klimaschutz vorantreiben. Der Microlino passt deshalb perfekt zu uns", sagt

Lucas Zaehringer, CEO von Planet2050. Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet,

Projekte zur Vermeidung und Entnahme von CO2-Emissionen aus der Atmosphäre zu

finanzieren. Die durch natur- und technologiebasierten Klimaprojekte generierten

hochwertigen CO2-Zertifikate werden dem Markt zur Verfügung gestellt.





So funktioniert die KampagneFür die Kampagne tourt ein Microlino (https://microlino-car.com/de-ch/microlino)- die stylische Neuauflage der Isetta - im Planet2050-Design durch Hamburg,Berlin, Köln und München. Alle drei Monate geht er in die nächste Metropole undzum nächsten Fahrer, die dank des emissionsfreien Microlino selber zumKlimabotschafter ihrer Stadt werden. "Der Microlino ist das ideale Auto fürunsere Kampagne, weil wir so beweisen können, dass sich Mobilität undKlimaschutz nicht ausschließen, sondern Spaß machen", erläutert Renate Christ,Head of Communication & Marketing bei Planet2050, die Kooperation. Ziel sei es,darauf aufmerksam zu machen, dass jeder etwas zum Klimaschutz beitragen kann."Sei es durch emissionsfreie Mobilität oder durch den Kauf vonPlanet2050-Aktien, mit denen unsere Klimaprojekte finanziert werden", so Christweiter.Mobile Klimabotschafter in vier MetropolenUm den Microlino in den vier Metropolen auf den Straßen sichtbar zu machen, hatPlanet2050 eine bundesweite Ausschreibung initiiert. Dazu Christ: "Wir habengroßartige Bewerbungen erhalten von vielen Menschen, die erläutert haben, warumihnen Klimaschutz wichtig ist und wie sie als mobiler Klimabotschafter in ihrerStadt das Motto 'Invest in our Planet' in ihr tägliches Leben integrierenwollen."Die Klimabotschafter der Kampagne sind die Hamburgerin Gracjana Schiwek, RobinBinder aus Berlin, der Kölner Volker Werxhausen und Magdalena Oehl aus München.Allen vier Klimabotschaftern ist es wichtig, ein Zeichen für Klimaschutz undeine emissionsfreie Zukunft zu setzen. Die erste Übergabe des Microlinos fandAnfang Oktober in Hamburg statt. Damit beginnt die 12-monatige Tournee alsStimme für den Klimaschutz und unseren Planeten.Über MicroSeit der Gründung durch Wim Ouboter im Jahr 1999 hat sich Micro als Pionier derurbanen Mobilität etabliert. Mit der Erfindung des ersten Kick-Scooters prägteMicro den Begriff "Mikromobilität". 2013 erweiterte Micro sein Portfolio umelektrische Mobilität und brachte den ersten E-Scooter auf den Markt. Seitdementwickelt das Unternehmen kontinuierlich elektrische Produktlinien und arbeitetmit Automobilherstellern wie Mercedes, Mazda und Peugeot zusammen. DieEntwicklung des Microlino begann 2015 unter der Leitung von Wim Ouboter's SöhnenMerlin und Oliver.Über Planet2050Planet2050 ist ein führendes Klima-FinTech-Unternehmen mit der Mission,schädliche Emissionen wie CO2 langfristig aus der Atmosphäre zu entfernen. DurchInvestitionen in streng zertifizierte Klimaprojekte bietet Planet2050hochwertige Emissions-Entnahme Zertifikaten für Unternehmen und Regierungen an,die ihre Net Zero-Ziele erreichen müssen. Planet2050 wird eines der erstenöffentlich gelisteten Unternehmen in Europa mit Fokus auf dem CO2 Markt sein.Durch den für Ende 2025 geplanten Börsengang haben sowohl institutionelle alsauch Privatanleger die Chance, Aktionär und damit Klima-Investor zu werden.Analysen von Investmentbanken schätzen CO2-Zertifikate als eine derwachstumsstärksten Assetklassen unserer Generation ein.http://www.planet2050.earth