ThyssenKrupp Aktie auf Höhenflug - 03.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +4,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +29,32 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +205,96 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,89 % 1 Monat +31,84 % 3 Monate +29,32 % 1 Jahr +249,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, insbesondere um deren aktuelle Kursentwicklung und Bewertung. Einige Anleger sehen die Aktie als massiv unterbewertet und erwarten einen Anstieg, während Analysten unterschiedliche und teils skeptische Kursziele angeben. Der Rückgang des Kurses wird als Verkaufsdruck interpretiert, und es wird auf die sinkenden Pensionsverpflichtungen hingewiesen. Politische Faktoren und die Abhängigkeit von Rohstoffen aus dem Ausland werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,77 Mrd.EUR wert.

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.