    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Besonders beachtet!

    493 Aufrufe 493 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp Aktie auf Höhenflug - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +4,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie auf Höhenflug - 03.10.2025
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +4,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    32.940,20€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28.949,91€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +29,32 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,84 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ThyssenKrupp auf +205,96 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,89 %
    1 Monat +31,84 %
    3 Monate +29,32 %
    1 Jahr +249,02 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die ThyssenKrupp Aktie, insbesondere um deren aktuelle Kursentwicklung und Bewertung. Einige Anleger sehen die Aktie als massiv unterbewertet und erwarten einen Anstieg, während Analysten unterschiedliche und teils skeptische Kursziele angeben. Der Rückgang des Kurses wird als Verkaufsdruck interpretiert, und es wird auf die sinkenden Pensionsverpflichtungen hingewiesen. Politische Faktoren und die Abhängigkeit von Rohstoffen aus dem Ausland werden ebenfalls thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,77 Mrd.EUR wert.

    Dax legt nur etwas zu - Charthürde auf dem Weg zum Rekord


    Der Dax hat am Tag der Deutschen Einheit vor einem Rekordhoch zurückgescheut. Nachdem der deutsche Leitindex zu Handelsbeginn am Freitag zunächst die Charthürde von 24.500 Punkten überwunden hatte, verließ die Anleger schnell wieder der Mut. Das …

    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Thyssenkrupp - 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sei gut aufgestellt, um vom Wachstumspotenzial im Marinebereich zu profitieren, …

    Dax nähert sich mühsam dem Rekordhoch


    Der Dax hat sich am Tag der Deutschen Einheit nur zögerlich Richtung Rekord vorgewagt. Nachdem der deutsche Leitindex zu Handelsbeginn am Freitag zunächst die Charthürde von 24.500 Punkten überwunden hatte, verließ die Anleger schnell wieder der …

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +4,92 %
    +3,78 %
    +30,55 %
    +28,47 %
    +247,71 %
    +170,58 %
    +196,91 %
    -27,16 %
    +21,46 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ThyssenKrupp Aktie auf Höhenflug - 03.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +4,38 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.