    EU-Kommission beschränkt PFAS-Chemikalien für Löschschaum

    Für Sie zusammengefasst
    • EU beschränkt PFAS in Feuerlöschschäumen zum Schutz.
    • Jährlich 470 Tonnen PFAS würden ohne Maßnahmen freigesetzt.
    • Übergangsfristen von 1 bis 10 Jahren für Alternativen.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission beschränkt den Einsatz sogenannter Ewigkeitschemikalien (PFAS) in speziellen Schäumen zum Feuerlöschen. Wie die Behörde mitteilte, sollen damit Menschen und Umwelt vor den Risiken dieser Stoffe schützen.

    Feuerlöschschäume waren den Angaben zufolge bislang eine der Hauptquellen für PFAS-Verschmutzung in der EU. "Ohne diese Beschränkung würden weiterhin jährlich rund 470 Tonnen dieser Chemikalien in die Umwelt gelangen und Boden und Wasser verschmutzen", teilte die Kommission mit. Auch Feuerwehrleute könnten so besser vor den Stoffen geschützt werden.

    PFAS-freie Alternativen sind laut Kommission verfügbar. Für eine reibungslose Umstellung gibt es Übergangsfristen zwischen 12 Monaten und zehn Jahren, bis die neuen Vorgaben angewendet werden müssen.

    PFAS-Chemikalien (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) sind Stoffe, die sich in der natürlichen Umwelt nicht abbauen und für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich sein können./mjm/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
