Börsen Update Europa - 03.10. - FTSE Athex 20 stark +3,21 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.931,19 PKT und steigt um +0,51 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +5,02 %, Hochtief +3,68 %, HENSOLDT +3,34 % Flop-Werte: IONOS Group -5,07 %, Bechtle -2,15 %, TAG Immobilien -1,52 %

Der DAX bewegt sich bei 24.367,19 PKT und fällt um -0,42 %. Top-Werte: Merck +1,45 %, MTU Aero Engines +1,19 %, Airbus +0,78 % Flop-Werte: Deutsche Boerse -2,23 %, Heidelberg Materials -1,42 %, Hannover Rueck -1,39 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.725,51 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,34 %, Nagarro +1,68 %, Sartorius Vz. +1,43 %

Flop-Werte: IONOS Group -5,07 %, Kontron -3,00 %, Jenoptik -2,75 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.643,07 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: Sanofi +1,39 %, argenx +1,38 %, Inditex +1,19 %

Flop-Werte: Air Liquide -2,93 %, Wolters Kluwer -2,42 %, Deutsche Boerse -2,23 %

Der ATX bewegt sich bei 4.747,40 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +6,58 %, voestalpine +1,31 %, EVN +0,96 %

Flop-Werte: Immofinanz -1,66 %, Wienerberger -1,11 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,02 %

Der SMI bewegt sich bei 12.491,14 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Novartis +1,48 %, Partners Group Holding +1,47 %, UBS Group +1,31 %

Flop-Werte: Holcim -1,78 %, Geberit -1,48 %, Amrize -0,78 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.045,41 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Kering +1,74 %, Sanofi +1,39 %, Accor +1,05 %

Flop-Werte: Air Liquide -2,93 %, Credit Agricole -1,84 %, Bouygues -1,43 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.721,49 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +5,08 %, Getinge (B) +2,14 %, Sandvik +1,39 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -0,31 %, Nordea Bank Abp -0,23 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,22 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.150,00 PKT und steigt um +3,21 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,66 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,92 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,73 %

Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,20 %, Jumbo -1,19 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,07 %