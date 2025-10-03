Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Leichte Verluste, aber Wochengewinn bleibt! - 03.10.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,16 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 120.651,29USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,13 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um 0,00 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,68 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +9,44 %, ETH/USD um +11,00 %, SOL/USD um +13,67 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +8,84 %.