    Besonders beachtet!

    HENSOLDT Aktie heute im Plus (116,00€) - 03.10.2025

    Am 03.10.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +3,34 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 116,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,75  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die HENSOLDT Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +21,40 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +8,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +224,81 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,44 %
    1 Monat +22,23 %
    3 Monate +21,40 %
    1 Jahr +273,34 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, insbesondere um das hohe KGV von 63, das von vielen als kritisch angesehen wird. Trotz dieser Bedenken wird die Möglichkeit von Rücksetzern als Kaufgelegenheit betrachtet. Zudem wird die Expansion der Produktionskapazitäten als positives Signal gewertet, während mögliche Kooperationen mit anderen Unternehmen diskutiert werden, die das Wachstum von HENSOLDT unterstützen könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,41 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 03.10. - FTSE Athex 20 stark +3,21 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 03.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Drohnenwall für Europa! Almonty, DroneShield und Hensoldt – Rüstungsaktien heben wieder ab!


    Die vergangenen Wochen haben gezeigt: Europa hat beim Thema Drohnenabwehr geschlafen. In Dänemark, Polen und auch Deutschland können die kleinen Fluggeräte kaum geortet werden und wenn doch, muss mit "Kanonen auf Spatzen" geschossen werden. Beim …

    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +3,38 %
    +7,96 %
    +21,80 %
    +21,60 %
    +270,39 %
    +453,32 %
    +879,98 %
    +599,40 %
