    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    HINWEIS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Keine Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten durch Regierungsbehörden

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine Konjunkturdaten während Shutdown in den USA.
    • Arbeitsmarktbericht für Freitag fällt aus.
    • Auswirkungen auf Wirtschaftsdaten unklar.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Es werden in den USA vorerst keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden veröffentlicht, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Davon betroffen ist der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der ursprünglich für diesen Freitag geplant war./jkr/nas



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    HINWEIS Keine Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten durch Regierungsbehörden Es werden in den USA vorerst keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden veröffentlicht, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Davon betroffen ist der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der ursprünglich für diesen Freitag …