HINWEIS
Keine Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten durch Regierungsbehörden
Für Sie zusammengefasst
- Keine Konjunkturdaten während Shutdown in den USA.
- Arbeitsmarktbericht für Freitag fällt aus.
- Auswirkungen auf Wirtschaftsdaten unklar.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Es werden in den USA vorerst keine Konjunkturdaten von US-Regierungsbehörden veröffentlicht, solange der sogenannte "Shutdown" anhält. Davon betroffen ist der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der ursprünglich für diesen Freitag geplant war./jkr/nas
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen