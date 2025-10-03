    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Apple auf 'Underperform'

    • Jefferies stuft Apple von "Hold" auf "Underperform" ab.
    • Kursziel gesenkt von 205,82 auf 205,16 US-Dollar.
    • Überzogene Erwartungen an faltbares iPhone bewertet.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 217 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 14:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +0,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,21 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 290,00USD was eine Bandbreite von -5,33 %/+33,92 % bedeutet.


    Rating: Underperform
    Analyst:
    Kursziel: 205,16 US-Dollar

