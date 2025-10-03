    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Leicht im Plus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienbörsen eröffnen mit moderaten Gewinnen.
    • Boeing 777X-Start verzögert sich auf 2027.
    • Applied Materials-Aktien fallen um 2,2 Prozent.
    Aktien New York Ausblick - Leicht im Plus erwartet
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet des anhaltenden Regierungsstillstands in den USA dürften die Aktienbörsen am Freitag mit moderaten Gewinnen eröffnen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 46.631 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,1 Prozent im Plus bei 24.930 Punkten.

    Beim neuen Jet 777X des Flugzeugbauers Boeing kommt es offenbar zu weiteren Verzögerungen. Die Maschinen könnten frühestens 2027 an den Start gehen, anstelle im nächsten Jahr, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Dies wäre ein neuerlicher Rückschlag für den US-Konzern und könnte zu Belastungen in Milliardenhöhe führen. Die Boeing-Papiere beeindruckte dies im vorbörslichen Handel jedoch nicht sonderlich: Sie zeigten sich zuletzt kaum verändert.

    Dagegen sackten die Titel von Applied Materials vorbörslich um 2,2 Prozent ab, nachdem der Halbleiterhersteller bekanntgegeben hatte, dass der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025/26 aufgrund einer neuen Regelung des Bureau of Industry & Security des US-Handelsministeriums um 600 Millionen US-Dollar sinken wird.

    Für die Anteilsscheine von Rumble ging es vorbörslich um 11 Prozent nach oben. Das Videoportal hatte eine strategische Partnerschaft mit Perplexity zur Entwicklung eines neuen Abonnementmodells angekündigt./edh/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 186,2 auf Tradegate (03. Oktober 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 139,59 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,60USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 280,00USD was eine Bandbreite von +35,52 %/+51,78 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
