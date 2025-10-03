Ölpreise stoppen Talfahrt
- Ölpreise am Freitag gestiegen, Talfahrt gestoppt.
- Brent-Öl bei 64,34 USD, WTI bei 60,69 USD.
- Opec+ Treffen am Wochenende, Entscheidungen offen.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 64,34 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 21 Cent auf 60,69 Dollar.
Zuvor waren die Ölpreise im Verlauf der Woche deutlich gefallen. Brent-Öl aus der Nordsee ist seit Montag um mehr als vier Dollar je Barrel billiger geworden. Am Ölmarkt zeichnet sich damit die schwächste Wochenbilanz seit Juni ab, nachdem Anleger auf eine weitere Anhebung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ spekuliert haben.
Die Anleger warten auf ein Treffen der in der Opec+ zusammengeschlossenen Ölstaaten am Wochenende. Zuletzt hatte der Verbund mehrfach die Fördermenge angehoben. Die Opec wies aber darauf hin, dass noch nichts entschieden sei. Zuvor hatte die Internationalen Energieagentur (IEA) darauf hingewiesen, dass der Ölmarkt im nächsten Jahr auf einen vergleichsweise hohen Überschuss zusteuert./jkr/he
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---