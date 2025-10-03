JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 216,8EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 205,16

Kursziel alt: 205,82

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

