Air Liquide Aktie heute im Minus - 03.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Air Liquide Aktie. Mit einer Performance von -3,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Air Liquide ist ein führender Anbieter von Industriegasen und medizinischen Gasen mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Linde und Praxair. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen aus.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Air Liquide Aktionäre einen Verlust von -0,10 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Air Liquide Aktie damit um +1,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Air Liquide auf +14,52 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

Air Liquide Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,60 % 1 Monat +1,02 % 3 Monate -0,10 % 1 Jahr +3,73 %

Informationen zur Air Liquide Aktie

Es gibt 579 Mio. Air Liquide Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,44 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 183 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser kappte am Donnerstagabend ihre Schätzungen nach den letzten Indikationen des …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Air Liquide Aktie jetzt kaufen?

Ob die Air Liquide Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Air Liquide Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.