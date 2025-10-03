JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen an Vorab-Informationen des Unternehmens sowie Wechselkursveränderungen angepasst, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gupta hob seine Ergebnisprognosen (Ebita) für 2026 und 2027 mit Verweis auf höhere Gewinne im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) um jeweils rund 2 Prozent an./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 58,85EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 62
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
