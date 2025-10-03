    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen an Vorab-Informationen des Unternehmens sowie Wechselkursveränderungen angepasst, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gupta hob seine Ergebnisprognosen (Ebita) für 2026 und 2027 mit Verweis auf höhere Gewinne im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) um jeweils rund 2 Prozent an./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:54 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 58,85EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 62
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 64,00, was eine Steigerung von +9,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen an Vorab-Informationen des Unternehmens sowie …