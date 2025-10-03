US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,04 Prozent auf 112,87 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,04 Prozent.

Die Anleger haben sich kurz vor dem Wochenende mit Käufen am US-Anleihemarkt zurückgehalten. Zuvor war die Veröffentlichung des Monatsberichts der Regierung wegen des "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten verschoben worden. Den Anlegern fehlte daher eine wichtige Orientierung. Seit Mittwoch sind in den USA viele Regierungsmitarbeiter im Zwangsurlaub, nachdem zuvor Verhandlungen der Parteien zur Beilegung eines Haushaltsstreits gescheitert waren./jkr/he



