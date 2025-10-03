Roche-Deutschlandchef will Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente

Pfundner kritisierte zudem zusätzliche Belastungen wie Zwangsrabatte und bürokratische Hürden, die die Wettbewerbsfähigkeit der Branche beeinträchtigten. "In unserer Branche geht jede fünfte Arbeitsstunde für Bürokratie drauf", so Pfundner. Er forderte die deutsche Politik auf, die Rahmenbedingungen zu verbessern, um Innovationen zu fördern und den Anschluss im internationalen Vergleich nicht zu verlieren. Bundeskanzler Friedrich Merz habe bereits signalisiert, dass er den Standort stärken und die Pharmastrategie der Vorgängerregierung weiterentwickeln wolle./mk/tp/AWP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 307,2 auf Lang & Schwarz (03. Oktober 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +10,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 216,95 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,44CHF. Von den letzten 9 Analysten der Roche Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 314,00CHF was eine Bandbreite von -25,70 %/+1,44 % bedeutet.