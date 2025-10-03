Outcrop Silver informiert über den Abschluss einer öffentlichen 23-Mio.-$-Platzierung mit Jupiter Asset Management und Eric Sprott als Lead-Investoren, bei der die Überzuteilungsoption zur Gänze ausgeübt wurde

Vancouver, British Columbia, 3. Oktober 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) („Outcrop Silver“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte Kapitalerhöhung bzw. öffentliche Platzierung (die „Platzierung“) mit der Emission von 65.780.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,35 $ pro Einheit abgeschlossen und einen Bruttogesamterlös in Höhe von rund 23.023.000 $ generiert hat. Auch die Überzuteilungsoption wurde zur Gänze ausgeübt. Die Platzierung wurde von BMO Capital Markets als alleinigem Bookrunner gemeinsam mit der Research Capital Corporation als Co-Lead Agent im Namen eines Agentenkonsortiums durchgeführt, zu dem auch die Firmen SCP Resource Finance LP und Red Cloud Securities Inc. zählten (zusammen die „Agenten“).

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens zusammen (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,55 $, wobei in bestimmten Fällen eine Anpassung vorgenommen werden kann. Zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Abschluss der Platzierung kann das Unternehmen, sofern der Schlusskurs der Stammaktien an mindestens 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Wert von 0,75 $ übersteigt, innerhalb von 10 Tagen nach Eintritt dieses Ereignisses den jeweiligen Inhabern eine Mitteilung zukommen lassen, mit der das Ablaufdatum der Warrants auf einen Zeitpunkt 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung vorverlegt wird.

In Verbindung mit der Platzierung haben die Agenten ein Barhonorar erhalten, das 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der Einheiten gemäß den Platzierungsbedingungen (1.381.380 $) entspricht. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird vom Unternehmen für die Explorations- und Bohrarbeiten im Projekt Santa Ana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke (Working Capital) verwendet.