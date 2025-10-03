Börsenstart USA - 03.10. - Dow Jones stark +0,45 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.755,84 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,45 %, Salesforce +1,26 %, Travelers Companies +1,07 %, Caterpillar +0,90 %, Visa (A) +0,86 %

Flop-Werte: Merck & Co -1,18 %, Amgen -0,99 %, Nike (B) -0,92 %, Honeywell International -0,82 %, Boeing -0,80 %

Der US Tech 100 steht bei 24.899,66 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Shopify +5,86 %, Microchip Technology +3,04 %, ON Semiconductor +2,05 %, Datadog Registered (A) +1,83 %, NXP Semiconductors +1,54 %

Flop-Werte: Palantir -3,65 %, MercadoLibre -2,82 %, Alphabet -1,78 %, Alphabet Registered (C) -1,66 %, Meta Platforms (A) -1,27 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:59) bei 6.729,97 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Iron Mountain +3,44 %, Danaher +3,16 %, Centene +3,09 %, Microchip Technology +3,04 %, Digital Realty Trust +2,75 %

Flop-Werte: Las Vegas Sands -6,94 %, Wynn Resorts -6,69 %, Palantir -3,65 %, Howmet Aerospace -2,99 %, GE Vernova -2,51 %