    Las Vegas Sands - Aktie bricht ein -6,99 % - 03.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Las Vegas Sands Aktie bisher Verluste von -6,99 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Las Vegas Sands Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Las Vegas Sands ist ein führender Anbieter von integrierten Resorts, bekannt für luxuriöse Casinos und umfassende Unterhaltung. Mit starker Marktpräsenz in den USA und Asien konkurriert es mit MGM und Wynn. Seine einzigartigen Resort-Erlebnisse und architektonische Highlights bieten einen Wettbewerbsvorteil.

    Las Vegas Sands Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Las Vegas Sands Aktie. Sie fällt um -6,99 % auf 43,47. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Las Vegas Sands in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,07 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Las Vegas Sands Aktie damit um +4,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Las Vegas Sands -3,55 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

    Las Vegas Sands Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,85 %
    1 Monat -3,43 %
    3 Monate +17,07 %
    1 Jahr +0,83 %

    Informationen zur Las Vegas Sands Aktie

    Es gibt 686 Mio. Las Vegas Sands Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,95 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 03.10. - Dow Jones stark +0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Las Vegas Sands Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Las Vegas Sands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Las Vegas Sands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Las Vegas Sands

    -0,90 %
    +2,79 %
    -5,13 %
    +14,11 %
    +0,54 %
    +22,52 %
    +19,43 %
    +28,01 %
    +32,34 %
    ISIN:US5178341070WKN:A0B8S2



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
