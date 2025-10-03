Las Vegas Sands - Aktie bricht ein -6,99 % - 03.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Las Vegas Sands Aktie. Sie fällt um -6,99 % auf 43,47€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Las Vegas Sands ist ein führender Anbieter von integrierten Resorts, bekannt für luxuriöse Casinos und umfassende Unterhaltung. Mit starker Marktpräsenz in den USA und Asien konkurriert es mit MGM und Wynn. Seine einzigartigen Resort-Erlebnisse und architektonische Highlights bieten einen Wettbewerbsvorteil.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Las Vegas Sands in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,07 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Las Vegas Sands Aktie damit um +4,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Las Vegas Sands -3,55 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Las Vegas Sands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,85 % 1 Monat -3,43 % 3 Monate +17,07 % 1 Jahr +0,83 %

Informationen zur Las Vegas Sands Aktie

Es gibt 686 Mio. Las Vegas Sands Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,95 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Las Vegas Sands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Las Vegas Sands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Las Vegas Sands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.