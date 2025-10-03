JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide anlässlich der anstehenden Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Der französische Hersteller von Industriegasen liege bei der Preisgestaltung auf Kurs, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Volumenentwicklung bezeichnete der Experte als gedämpft./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 16:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 204
Kursziel alt: 204
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
